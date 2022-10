Da Magenta all'Ucraina

"Domattina don Davide e altre due persone partiranno per l'Ucraina - spiega la Comunità Pastorale di Magenta - Porteranno viveri a Leopoli e torneranno con una famiglia con un bambino bisognoso di cure mediche particolari".

Anche se le preoccupazioni quotidiane (lavoro, bollette, impegni,...) hanno in parte tolto l'attenzione, la guerra in Ucraina è una dramma che continua senza tregua, provocando morti e dolore, con un inverno freddo e difficile alle porte.

"Domattina don Davide e altre due persone partiranno per l'Ucraina - spiega la Comunità Pastorale di Magenta - Porteranno viveri a Leopoli e torneranno con una famiglia con un bambino bisognoso di cure mediche particolari che lasceranno all'ospedale di Trieste. Accompagniamoli con la preghiera.

Li ricorderemo, insieme a tutti gli operatori di pace, in modo particolare nel Rosario per la giustizia e la pace che pregheremo domani sera (mercoledì, ore 21, chiesa di S. Famiglia)"

Un bellissimo esempio di carità cristina, coraggio e volontà di aiutare il prossimo.

