Un premio con il Politecnico

Nicolò, giovane di Corbetta, studente universitario del Politecnico di Milano, è infatti tra i membri dell'Associazione Skyward Experimental Rocketry che ha vinto l'EuRoC2022.

Gli studenti del Politecnico di Milano sono riusciti ad ottenere il primo posto nell'European Rocketry Challenge (EuRoC 2022), la più importante competizione universitaria europea dedicata al lancio di razzi organizzata dall’Agenzia Spaziale Portoghese. L’Università milanese si era già classificata seconda nel 2021 con il razzo "Lynx" ma quest'anno ha sbaragliato tutti con "Pyxis", un razzo alto due metri e mezzo, 15 cm di diametro e caratterizzato da una leggera struttura in fibra di carbonio e vetro. "Pyxis in greco vuol dire bussola, simboleggiando la guida della nostra impresa", ha dichiarato soddisfatto a Ilgiornale.it Nikita Litovchenko, Capo del Dipartimento di Skyward Experimental Rocketry, un'associazione no-profit.

"L'anno scorso siamo riusciti a far capire che Skyward Experimental Rocketry aveva qualcosa da vendere e noi, come associazione studentesca del Politecnico di Milano, abbiamo progettato questo razzo, il più innovativo che avessimo mai costruito in dieci anni di attività. Quest'anno abbiamo partecipato con 'Pyxis' che ci ha consentito di vincere il primo premio a livello europeo e altri riconiscimenti a livello di antenne e tecnica report, oltre al piacere di raggiungere quel risultato ci ha permesso di capire che quanto accaduto l'anno scorso non è stata una fortuna ma un lavoro che ci ha fatto raggiungere i risultati di adesso e gettare delle basi per fare ancora meglio il prossimo anno".

"Esprimo a nome di tutta Corbetta le più sincere congratulazioni al nostro concittadino Nicolò Florio, protagonista di questo straordinario successo internazionale! - spiega Marco Ballarini, sindaco di Corbetta su Facebook - Nicolò, studente universitario del Politecnico di Milano, è infatti tra i membri dell'Associazione Skyward Experimental Rocketry che ha vinto l'EuRoC2022, la competizione europea universitaria per la progettazione e lancio di razzi sonda sperimentali. Il loro razzo, Pyxis, è il più innovativo mai inventato in questa competizione! Un grande onore e orgoglio per tutta Corbetta. Grazie di cuore e ancora complimenti, Nicolò, il tuo esempio potrà sicuramente stimolare i Giovani e anche spingere tutti noi a superarci anche nell'affrontare sfide complesse!

