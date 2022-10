Chiesa chiusa dalle 12 alle 14

Il verificarsi di alcuni tentativi di furto avvenuti intorno a mezzogiorno ha indotto il parroco di Vanzaghello a prendere una decisione sofferta ma categorica.

Per la sconsideratezza di pochi, talora, finiscono per rimetterci tutti. Il verificarsi di alcuni tentativi di furto avvenuti i giorni scorsi intorno a mezzogiorno ha indotto il parroco della Chiesa di Sant'Ambrogio di Vanzaghello, don Armando Bosani, a prendere una decisione sofferta ma categorica. "A motivo di alcuni tentativi di furto avvenuti durante l'orario del mezzogiorno - scrive sul bollettino parrocchiale - siamo costretti a chiudere la chiesa parrocchiale dalle 12 alle 14". Chi desiderava servirsi di quella fascia oraria per poter pregare o salutare il Signore, quindi, dovrà cambiare fascia oraria oppure recarsi alla chiesa di San Rocco dove ci sarà, precisa il parroco vanzaghellese, "La presenza dell'adoratore dell'adorazione eucaristica perpetua". Resta nei fedeli che si recano in chiesa soltanto per pregare l'amarezza di non poterlo fare in una certa fascia oraria a motivo dell'insicurezza creata da qualcuno che, con l'esperienza religiosa e il rispetto per i luoghi sacri, non ha evidentemente a che fare.

