Esordio con vittoria per la Futura

Esordio con il botto per la Futura Volley che, lontana da casa, in un PalaManera quasi tutto esaurito supera la LPM Mondovì imponendosi per 3-1.

Esordio con il botto per la Futura Volley che, lontana da casa, in un PalaManera quasi tutto esaurito supera la LPM Mondovì imponendosi per 3-1 (25-21; 25-18; 17-25; 25-19) con una spettacolare rimonta nella quarta frazione. La squadra di coach Amadio interpreta al meglio la gara in cui serve rompere il ghiaccio, sa soffrire quando serve e spingere poi sull’acceleratore nei momenti positivi. La reazione delle padrone di casa arriva nel terzo parziale, dove Bisconti e compagne inducono le cocche a sbagliare tanto e fanno tesoro nel finale del gap accumulato per allungare la gara. Nella quarta e decisiva frazione esce tutta la grinta e la voglia di fare delle cocche che si vedono vicinissime a dover giocare il tie break per decidere la gara, poi la svolta con Amadio che pesca dal mazzo Fiorio e Badalamenti e la risposta è un Presente con la P maiuscola. Il turno dai 9 metri della numero 4 biancorossa manda in tilt le rosso blu e inverte completamente l’andamento della gara. La Futura torna a girare a pieno ritmo e Leketor non perdona nel finale consegnando i primi tre punti della stagione alle bustocche. Ora l’appuntamento è per domenica prossima quando la Futura farà l’esordio casalingo contro Montale.

