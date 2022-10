Teatro Lirico: mini rassegna autunnale

Il Comune di Magenta ha ottenuto nei mesi scorsi da Regione Lombardia un finanziamento nell’ambito del bando Next-Laboratorio delle idee 2021-2022. Grazie ai fondi regionali, viene così proposta a un pubblico di diverse fasce d’età una mini rassegna teatrale autunnale al Teatro Lirico.

Il Comune di Magenta ha ottenuto nei mesi scorsi da Regione Lombardia un finanziamento nell’ambito del bando Next-Laboratorio delle idee 2021-2022. Grazie ai fondi regionali, viene così proposta a un pubblico di diverse fasce d’età una mini rassegna teatrale autunnale al Teatro Lirico. ‘Next – Laboratorio delle idee Magenta’ è strutturato su tre spettacoli teatrali, due rivolti a bambini, ragazzi e famiglie e uno di prosa per adulti. “La rassegna è organizzata con il partner Teatro dei Navigli, che cura la direzione artistica della stagione teatrale nel nostro Teatro Lirico, stagione che si svolge nella prima parte dell’anno; con questo finanziamento vinto dall’Ente, per quest’anno è possibile proporre anche una rassegna autunnale che intercetta pubblici diversi ma che in particolare è destinata ai più giovani”, spiega il Sindaco Luca Del Gobbo che sottolinea anche come per la promozione dei due spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie sia stata scelta anche la strada di una ‘sinergia’ con Abbiategrasso. Due degli spettacoli Next-laboratorio delle idee Magenta al Lirico vengono promossi infatti anche insieme ad Assaggiamo il teatro che si svolge all’ex convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso. “Le due rassegne si rivolgono allo stesso target e offrono la possibilità di intercettare il vasto pubblico del Magentino e dell’Abbiatense; proponendo questi tre spettacoli al Teatro Lirico si dà risposta alle finalità per le quali l’Assessorato alle Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo, promuove ogni anno il bando, ossia incentivare la produzione e la distribuzione di spettacoli e sostenere la programmazione delle sedi di spettacolo sul territorio”. Scopo del bando regionale è anche quello di sostenere le sedi di spettacolo, riconoscendone il ruolo di presidio culturale, favorendo sempre più il riavvicinamento del pubblico alla fruizione culturale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il calendario di Next – Laboratorio delle idee Magenta è il seguente: sabato 29 ottobre 2022 ore 16 “Che forma hanno le nuvole” (a cura di Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus), sabato 5 novembre 2022 ore 16 “Piccoli sogni” (a cura di Schedia Teatro) e mercoledì 9 novembre 2022 ore 21 “La notte di Antigone” (a cura di Compagnia Eco di Fondo). Info e prevendita: biglietto unico 5 euro; Teatro Lirico, biglietteria: martedì e giovedì 10-12 e 17-19, sabato 10-12. Tel. 02/97003255. Biglietti acquistabili anche on line sul portale vivaticket.com

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!