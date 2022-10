L’Associazione Lilliput, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, propone un ciclo di incontri gratuiti sulle problematiche dell’adolescenza dal titolo 'Oltre la porta... un giovane'.

L’Associazione Lilliput, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, propone un ciclo di incontri gratuiti sulle problematiche dell’adolescenza dal titolo 'Oltre la porta... un giovane'. Lo scopo è quello di contribuire a fornire le nozioni e gli strumenti necessari per gestire consapevolmente questa importante fase di crescita, durante la quale l’individuo ha la possibilità di sviluppare le abilità e le competenze necessarie per assumersi le #responsabilità relative al futuro stato di adulto. Gli incontri, rivolti a genitori, educatori, insegnanti e figure professionali, si terranno in modalità online su piattaforma Zoom nel periodo tra il 25 ottobre e il 21 marzo: per partecipare è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo lilliput [dot] bustoarsizio [at] gmail [dot] com.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!