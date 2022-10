Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, organizza 'La grande festa di Halloween' in programma per domenica 30 ottobre.

Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, organizza 'La grande festa di Halloween' in programma per domenica 30 ottobre dalle 9 alle 18 circa; location scelta per l’evento è piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano - MI - e alcune delle più belle e suggestive corti Sangiorgesi. L’evento è alla sua seconda edizione: lo scorso anno, in una cornice grigia e uggiosa, alcune delle principali vie di San Giorgio su Legnano sono state riempite di scherzi e dolci, ma sopratutto tante sono state le persone che sono accorse all’evento e hanno partecipato alla sfilata con maschere ricercate e molto molto spaventose. Quest’anno, l’evento sarà strutturato sull’intera giornata: alle 9 l’evento avrà inizio in piazza Mazzini con una edizione straordinaria del mercato contadino: espositori con prodotti a km 0 già conosciuti sul nostro territorio in quanto sono gli stessi che ogni terzo sabato del mese riempiono la nostra piazza e arricchiscono le nostre tavole con i loro prodotti. Per i soci ProLoco ricordiamo sempre che, in molti stand espositivi, esibendo la tessera del socio ProLoco, si accede a sconti e promozioni esclusive. Alle 10 si terrà in piazza Mazzini, sotto il gazebo della Pro Loco San Giorgio su Legnano due tipologie di laboratori: laboratorio di intaglio delle zucche: Chiara insegnerà ai bambini che parteciperanno, con la supervisione e l’aiuto dei genitori, l’arte dell’intaglio della zucca; per poter accedervi bisognerà prenotare la postazione contattando Valentina al 333 4631781 oppure Eleonora al 340 1567806; laboratori creativi - gratuiti e a libero accesso. Verranno realizzati dei disegni e delle creazioni artistiche a tema autunnale.

Alle ore 10.30 partirà da Piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano - MI - il raduno e a seguire la sfilata di vespe e moto che coinvolgeranno alcune delle vie di San Giorgio su Legnano e che raggiungeranno e si uniranno alla festa, rimanendo poi ferme in esposizione in Piazza Mazzini. Seguirà in questa sede la benedizione. Chiunque volesse unirsi alla sfilata con la propria vespa potrà farlo; per informazioni si potrà contattare Fabio al numero 333 4780426. Alle 12 aprirà lo street food con la presenza di stand con hamburger, panini e patatine fritte, e ancora stand con birra artigianale, stand con dolci e frittelle; inoltre, presenzierà all’evento anche la Protezione Civile Canegrate e San Giorgio su Legnano ODV con il banco di buonissime caldarroste. Un pranzo in divertimento e compagnia che verrà allietato da un sottofondo musicale grazie al concerto live di musica italiana degli Effetto Domino che saliranno sul palco di piazza Mazzini intorno alle ore 12.30; quale migliore occasione per fermarsi a mangiare in compagnia, ascoltando della buona musica. Alle 14.30 ci si ritroverà per la seconda edizione della sfilata “dolcetto o scherzetto?”: una sfilata in maschera che coinvolgerà grandi e piccoli percorrendo corti e vie Sangiorgesi che partirà da Piazza Mazzini alle ore 15.00; un momento per stare insieme che porterà i partecipanti all’interno delle corti dove verranno intrattenuti con spettacoli e animazioni, scherzi e dolci; in particolare ci teniamo particolarmente a ringraziare Veronica di “Danza con Veronica" per la sua professionalità e la partecipazione della sua scuola all’evento. Il rientro della sfilata sarà in Piazza Mazzini, punto di fulcro dell’evento, dove alle 17 ci si preparerà per il grand finale della giornata con lo spettacolo del mangia fuoco. In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata; invitiamo tutti a seguire le pagine social per aggiornamenti e informazioni organizzative dell’evento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!