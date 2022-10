Brian Bullard al Paccagnini

Metti di poter lavorare un pomeriggio fianco a fianco di un ballerino, coreografo e insegnante di fama internazionale. Detto... fatto! Perché l'occasione sarà il prossimo sabato 22 ottobre quando, grazie alla scuola di danza Tersicore, all'Auditorium Paccagnini di Castano arriverà Brian Bullard.

Metti di poter lavorare un pomeriggio fianco a fianco di un ballerino, coreografo e insegnante di fama internazionale. Detto... fatto! Perché l'occasione sarà il prossimo sabato 22 ottobre quando, grazie alla scuola di danza Tersicore, all'Auditorium Paccagnini di Castano arriverà Brian Bullard (meglio noto per il duo 'Brian & Garrison', coppia di ballerini che ebbe un grande successo alla fine del ventesimo secolo). Un ritorno a Castano, dopo che era già stato ospite qualche anno fa, e una nuova opportunità per cimentarsi in prima persona con un workshop musical. Due gli appuntamenti, allora: dalle 17.15 alle 18.30 primo livello, dalle 18.30 alle 19.45, invece, secondo livello. Per informazioni e prenotazioni scrivere su Whatsapp al numero 375/5658055 oppure mandare una mail a scuoladanzatersicore [dot] castano [at] gmail [dot] com.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!