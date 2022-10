Flash mob per la prevenzione

Tante le iniziative in calendario ad ottobre per una sempre più ampia sensibilizzazione al tumore al seno. In piazza Liberazione a Magenta i volontari di Aicit Associazione Intervento contro i tumori gruppo ‘Roberto Corneo’ hanno posizionato tanti palloncini rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore.

Tante le iniziative in calendario ad ottobre per una sempre più ampia sensibilizzazione al tumore al seno. In piazza Liberazione a Magenta i volontari di Aicit Associazione Intervento contro i tumori gruppo ‘Roberto Corneo’ hanno posizionato tanti palloncini rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore, in occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno. “Quest’anno abbiamo voluto dare un segno di adesione a questa importantissima giornata – ha affermato il presidente Daniele Bolzonella - Qualcosa di significativo e di semplice, magari da implementare il prossimo anno con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale”. A colorare la piazza poi un flash mob alla presenza di Bolzonella, degli altri volontari Aicit e dell’assessore Maria Rosa Cuciniello. “Ottobre è il mese della prevenzione - ha sottolineato Cuciniello - ogni anno troppe donne si ammalano ma la prevenzione resta lo strumento fondamentale per diagnosticare precocemente il tumore al seno. Continuiamo sulla strada della campagna di sensibilizzazione. Un ringraziamento ad Aicit che ci ricorda come le associazioni siano fondamentali e con loro continueremo a collaborare”.

