Concerto per voce e piano

Dopo il tutto esaurito registrato il 9 ottobre, in occasione del primo appuntamento con 'I Pomeriggi musicali', domenica 23 alle 17 al Centro Pertini di via dei Salici, 9 è in programma il secondo concerto della rassegna.

Dopo il tutto esaurito registrato il 9 ottobre, in occasione del primo appuntamento con 'I Pomeriggi musicali', domenica 23 alle 17 al Centro Pertini di via dei Salici, 9 è in programma il secondo concerto della rassegna, che vedrà impegnati la soprano Elizaveta Martirosyan e il pianista Leonardo Locatelli. In programma, fra gli altri brani, arie di Handel, Mozart, Puccini e Donizetti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!