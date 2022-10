'Help Piedibus'

L'Associazione Genitori Tangram ODV è alla ricerca di nuovi volontari per il servizio Piedibus, che ogni mattina accompagna a piedi gli alunni a scuola.

L'Associazione Genitori Tangram ODV è alla ricerca di nuovi volontari per il servizio Piedibus, che ogni mattina accompagna a piedi gli alunni all'ingresso della scuola primaria di Arconate. Un progetto importante, ideato per sensibilizzare i bambini sulla mobilità sostenibile e per promuovere il movimento all'aria aperta. Chi fosse interessato, può mandare un messaggio al numero 346/0680262.

