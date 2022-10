Serate swing a Milano

Per la decima edizione, allo Spirit de Milan arrivano band swing d’eccezione, esibizioni e lezioni di ballo con ballerini italiani e internazionali.

Da domani, venerdì 14 ottobre, a domenica 16 torna SWING’N’MILAN, il festival internazionale dedicato al ballo, alla musica e alla cultura swing degli anni ’30 e ‘40. Per la decima edizione, allo Spirit de Milan arrivano band swing d’eccezione, esibizioni e lezioni di ballo con ballerini italiani e internazionali, eleganza, divertimento e buon cibo!

Gli eventi si svolgeranno all’interno della “cattedrale dello swing”, dedicata ai mitici Frankie Manning e Norma Miller, che ogni sabato riempie di magia le notti milanesi e porta una ventata di puro divertimento in stile Harlem anni 30 e 40 che, attraversando lo spazio ed il tempo, arriva e travolge la città.

Di seguito il programma (visibile al seguente link www.swingnmilan.it/swingnmilan/programma-2022):

VENERDÌ 14 OTTOBRE

Biglietti 20 euro con 1 consumazione gratuita

Apertura porte ore 19.30

Dj Swing

Dalle 20.30 alle 21.10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle ore 21.00 alle 03.00

Dj Set

Concerto di Bandakadabra

On The Dance Floor – gara di ballo Mi & Ti (Jack and Jill)

Concerto di Gentlemen & Gangsters

Dj Set

SABATO 15 OTTOBRE

Biglietti 25 euro con 1 consumazione gratuita

Corsi di ballo

Dalle 11:35 alle 12:00

Dance Camp – registrazione

Dalle 12:10 alle 12:50

Dance Camp – audizioni

Dalle 13:00 alle 17:40

Dance Camp – con gli insegnanti internazionali Nils Andrèn & Bianca Locatelli, Katja Završnik & Peter Loggins, Henric & Joanna Stillman

Apertura porte ore 19.30

Dj Swing

Dalle 20.30 alle 21.10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle ore 21.00 alle 03.00

Dj Set

Concerto di Monday Orchestra

On The Dance Floor – gara di coppia Strictly di Lindy hop

Concerto di Gentlemen & Gangsters

Dj Set

DOMENICA 16 OTTOBRE

Biglietti 15 euro con 1 consumazione gratuita

Corsi di ballo

Dalle 13:00 alle 17:40

Dance Camp – con gli insegnanti internazionali Nils Andrèn & Bianca Locatelli, Katja Završnik & Peter Loggins, Henric & Joanna Stillman

Apertura porte ore 19.30

Dj Swing

Dalle 20.30 alle 21.10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle ore 21.00 alle 01.00

Dj Set

Concerto di Hot Gravel Eskimos

Dj Set

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!