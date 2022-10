Vince la beneficenza

Tra Lions Club Naviglio Grande e Milan Club Cuggiono... ha vinto ancora una volta la voglia di aiutare!

Una serata di sport, passione, calcio, calcetto, salamelle... e beneficenza. Tra Lions Club Naviglio Grande e Milan Club Cuggiono... ha vinto ancora una volta la voglia di aiutare! Lo scorso venerdì sera, in Oratorio San Giovanni Bosco a Cuggiono, davvero tante persone hanno partecipato alla partita della solidarietà promossa per una raccolta fondi.

"Sono stati raccolti fondi per sostenere il progetto 'Due occhi per chi non vede' per l’addestramento dei cani guida per ciechi - spiegano gli organizzatori - Tra i momenti più semplici e belli anche iltorneo di biliardino che si è tenuto in Oratorio".

