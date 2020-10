L'ASD Ticino cerca atleti

La squadra di calcio a 5 dell'associazione, che si occupa di sport e integrazione di persone con fragilità, è rimasta a corto di giocatori.

L'ASD Ticino di Cuggiono, dopo 30 anni di onorata attività sul territorio, rischia di chiudere i battenti. La squadra di calcio a 5 dell'associazione, che si occupa di sport e integrazione di persone con fragilità, è rimasta a corto di giocatori: “Ce ne sono rimasti solo 9, dopo che alcuni hanno dato forfait – spiega accorato l'allenatore Mario Nucera – Ce ne servirebbero altri 4/5 per fare la squadra. Abbiamo grandi progetti: al momento stiamo partecipando al campionato di calcio a 5, ma ci piacerebbe iscriverci a quello a 7 sponsorizzato dalla FIGC, che copre l'intera provincia di Milano. La nostra proposta sportiva prevede l'allenamento il lunedì dalle 17.30 alle 19.30 presso le scuole medie di Cuggiono. Ci rivolgiamo a maschi e femmine dalle superiori in poi, con o senza fragilità, che abbiano voglia di fare sport in un ambiente sano ed educante. Ma non è solo questo: la nostra è anche una proposta sociale, di aggregazione per persone che senza quest'attività non avrebbero altre possibilità di integrazione. Ora le nostre attività sono ferme causa Covid in via del tutto precauzionale fino a dicembre, ma stiamo reclutando nuovi atleti. Ci spiacerebbe dopo 30 anni di attività smettere così”.

Per maggiori informazioni, basta rivolgersi a Mario Nucera (389/7874422) o al presidente dell'associazione Cristina Signoretto (339/7662748).

