La gestione dei rifiuti

La differenziata ha raggiunto una cifra ragguardevole: 92 per cento. Sull'indifferenziata, invece, qualcosa da sistemare c'è ancora. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, compie un'analisi a tuttocampo della situazione della gestione dei rifiuti sotto il cielo di Casorezzo. L'attenzione del primo cittadino casorezzese si sofferma sul fatto che l'indifferenziato , con l'introduzione delle mastelle avvenuta nel 2016, avrebbe dovuto essere abbattuto in modo considerevole ma non lo è stato. "Il meccanismo avrebbe dovuto essere il seguente - dice - garantire un numero minimo di vuotature delle mastelle per ogni utenza e fare negare un surplus a chi le esponeva un numero maggiore di volte. il controllo è effettuato proprio attraverso il chip installato sulle mastelle , letto su un'apposita apparecchiatura montata su mezzi utilizzati per la raccolta". I cittadini di Casorezzo, nel periodo sperimentale in cui la soluzione è stata adottata, si erano mostrati virtuosi. Tanto che, ricorda sempre Oldani, "oltre l'82 per cento dei cittadini ha esposto la mastella per un numero di volte inferiore a quello minimo annuale previsto, quindi costi totali, e a cascata quelli procapite, sono diminuiti". Tutto a posto? Non esattamente perché nel biennio 2020-21 i dati sull'indifferenziato sono andati in fase di decollo. Lockdown e conseguente obbligo di tenere in naftalina la differenziata stante anche l'impossibilità di spostarsi avevano generato l'effetto ascensore verso l'alto. "Quest'anno - ha proseguito - ho dato per scontato che il meccanismo tornasse a funzionare senza pensare al fatto che, nel frattempo , è cambiata l'azienda che si occupa della raccolta e che era necessario regolarlo definitivamente, per questo chiedo scusa perché a qualcuno ho dato informazioni errate". Oldani ha annunciato di essersi interessato e avere in corso interlocuzioni con la nuova azienda per la sopravvivenza del vecchio sistema che aveva dato eccellenti risultati. "L'intento - conclude- è di mitigare gli incrementi delle tariffe dovuti all'aumento dei costi di smaltimento e al metodo di calcolo di Arera che non premia i Comuni virtuosi come Casorezzo".

