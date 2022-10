Lucrezia Mantovani nella nuova Legislatura

Dopo la vittoria elettorale del 25 settembre scorso, oggi 13 ottobre, inizia ufficialmente il percorso del nuovo governo: tra loro anche Lucrezia Mantovani, figlia del noto ex senatore Mario Mantovani.

Il gran giorno della nuova legislatura. Dopo la vittoria elettorale del 25 settembre scorso, oggi 13 ottobre, inizia ufficialmente il percorso del nuovo governo: tra loro anche Lucrezia Mantovani, figlia del noto ex senatore Mario Mantovani.

Con 109.301, pari al 43,8% dei voti, Lucrezia Mantovani (Fratelli d’Italia) si conferma alla Camera dei deputati. La figlia di Mario Mantovani (più volte senatore ed eurodeputato, nonché vicepresidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2015 e sindaco di Arconate dal 2001 al 2008 e ancora dal 2009 al 2014) è stata eletta nel collegio uninominale di Cologno Monzese per la coalizione di centrodestra.

Laureata in Scienze linguistiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolge la professione di imprenditrice: alle elezioni politiche del 2018 era già stata candidata per FdI alla Camera nella circoscrizione Lombardia 3, risultando prima dei non eletti: era però successivamente diventata deputata nel marzo 2019 in seguito alle dimissioni di Guido Crosetto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!