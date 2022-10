Garavaglia ancora Ministro?

Nella grande girandola di nomi, 'trattative' e indiscrezioni, non può mancare il nome di Massimo Garavaglia: soprattutto in una ipotetica conferma sul Turismo o sull'Agricoltura. Anche se alcuni 'rumors' sembra venga 'stoppato' dallo stesso Salvini.

Con la giornata di oggi, 13 ottobre, ed il voto per eleggere la presidenza del Senato, avrà inizio la nuova legislatura. Il centrodestra, complice il grande risultato di Fratelli di Italia ed il risultato quasi in parità di Lega e Forza Italia, si appresta a varare il nuovo Governo.

Nella grande girandola di nomi, 'trattative' e indiscrezioni, non può mancare il nome di Massimo Garavaglia: soprattutto in una ipotetica conferma sul Turismo o sull'Agricoltura. Anche se alcuni 'rumors' sembra venga 'stoppato' dallo stesso Salvini. Le discussioni interne alla Lega, complice un risultato nazionale molto più basso del previsto, stanno creando grande confusione nel partito e le varie anime non sempre trovano la quadra. Ecco allora che Massimo Garavaglia, da sempre vicino a Giorgetti, non sarebbe così 'ben visto' dal leader Matteo Salvini.

La biografia di Massimo Garavaglia

Il Ministro Garavaglia è stato nominato Ministro del Turismo il 12 febbraio 2021, con il nuovo Governo del Presidente del Consiglio Draghi, nel partito politico “Lega Salvini Premier”.

Si è laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Scienza della Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.

Ha conseguito una seconda laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano.

Ha inoltre frequentato diversi corsi presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, nelle seguenti discipline: marketing, contabilità economica e patrimoniale, politiche degli Enti locali.

Tra il 2013 ed il 2018 ha ricoperto diversi ruoli fra cui docente di matematica e informativa gestionale presso ENAC, presidente consiglio di sorveglianza Lombardia informatica SPA, Presidente Consiglio di Sorveglianza di Finlombarda, componente cda Cassa depositi e prestiti e AIFA.

Nel 1999 è stato eletto Sindaco di Marcallo con Casone, riconfermato nel 2004.

Nel 2006 è stato eletto deputato al Parlamento italiano, diventando anche membro della Commissione Affari Sociali e poi Capogruppo della Commissione Bilancio e Programmazione Economica del Tesoro.

Nel 2008 diventa Senatore della Repubblica Italiana e Vice Presidente della Commissione Bilancio. Nel periodo 2006-2013 ha seguito importanti provvedimenti economici ed è stato relatore di leggi finanziarie e di bilancio.

Nel 2013 è stato eletto Senatore della XVII Legislatura, con conseguenti dimissioni il 6 maggio del 2013 per ricoprire il ruolo di Assessore regionale all’Economia, Crescita e Semplificazione della Lombardia.

Nel 2013 è stato nominato coordinatore commissione affari finanziari della conferenza Stato-Regioni

Nel 2015 ha ricevuto la nomina di Presidente Comitato di Settore Comportato Regioni – Sanità

Nel 2018 è stato rieletto deputato al Parlamento italiano con il partito politico “Lega Salvini Premier”.

Nel giugno 2018 è stato nominato Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, diventando in seguito Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Dal febbraio 2021 è Ministro del Turismo della Repubblica Italiana.

