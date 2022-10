La Pro Loco Bienate Magnago, col patrocinio e contributo del Comune e in collaborazione con Antares di Legnano e Sci Club 3 Campanili, propone la Festa d’Autunno.

La Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio e contributo del Comune e in collaborazione con Associazione Antares di Legnano e Sci Club 3 Campanili, propone la Festa d’Autunno. Domenica 23 ottobre, allora, la piazza Tricolore e la via Leopardi a Bienate si animeranno grazie ai tanti eventi organizzati per celebrare la stagione autunnale: mostra di micologia con degustazione di risotto ai funghi e caldarroste, il mercatino dei prodotti tipici locali ed esposizione delle macchine agricole, espositori del mondo biologico e dell’ecosostenibile. E non mancheranno laboratori didattici per bambini, con la costruzione di uno spaventapasseri con paglia e materiali di riciclo, e spettacoli musicali.

