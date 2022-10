Consigli anti truffe

Bareggio e la sicurezza, la sicurezza e Bareggio. Ovvero: come aiutare gli anziani a stare alla larga da possibili tentativi di truffa sempre in agguato. In collaborazione con Carabinieri e Parrocchia il Comune organizza due appuntamenti rivolti in particolar modo al popolo dei capelli bianchi.

Bareggio e la sicurezza, la sicurezza e Bareggio. Ovvero: come aiutare gli anziani a stare alla larga da possibili tentativi di truffa sempre in agguato. In collaborazione con Carabinieri e Parrocchia il Comune organizza due appuntamenti rivolti in particolar modo al popolo dei capelli bianchi. Il primo momento è previsto per mercoledì 12 ottobre alle 15 nella chiesuola di via Cesare Battisti. Giovedì 13 ottobre, invece, alle 15, ne sarà proposto un secondo all'oratorio San Martino. "Desideriamo invitare i nostri anziani - spiega il Comune - le persone sole, i loro parenti, per confrontarci con i nostri militare dell'Arma e ricevere quei consigli utili per rendere più sicuri il nostro paese e le nostre famiglie da truffe e raggiri".

