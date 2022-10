Presentati i dettagli della nuova edizione del Fastweb Grand Prix di Ginnastica, che si svolgerà il 26 novembre all'E-work Arena di Busto Arsizio.

Presentati i dettagli della nuova edizione del Fastweb Grand Prix di Ginnastica, che si svolgerà il 26 novembre all'E-work Arena di Busto Arsizio. La gara consisterà in una sfida tra Italia e Resto d’Europa su sette attrezzi: sbarra, anelli e parallele pari per la ginnastica artistica maschile; trave e parallele asimmetriche per l’artistica femminile e due attrezzi da definire per la ritmica individuale. Insieme alla gara competitiva, vinta nelle prime due edizioni dall’Italia, gli spettatori potranno assistere al Galà, diretto come sempre da Emanuela Maccarani, l’allenatrice italiana più medagliata di sempre, che proporrà le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline (artistica, ritmica individuale e squadra, aerobica e acrobatica), in una contaminazione di gesti tecnici e artistici. Sarà anche l’occasione per celebrare tutte le medaglie del 2022, un anno ricco e incredibile per la Ginnastica Italiana. La prevendita ha visto già assegnati oltre 1.000 posti, a meno di due mesi dall’evento (info su ticketone) La manifestazione è patrocinata dall'Amministrazione comunale: “Ringrazio la Federazione e il comitato organizzatore per questa magnifica manifestazione che vedrà passare da Busto i migliori ginnasti, per noi è un orgoglio anche perché in passato il Grand Prix è stato ospitato da città più grandi. Un evento che dobbiamo alla Pro Patria Ginnastica e ai suoi straordinari risultati e sono certo che grazie al lavoro di tutti sarà un successo” ha dichiarato il sindaco Emanuele Antonelli. “Siamo lieti di ospitare un evento di così grande livello che non è solo una grande occasione di sport, che tra l’altro crea un legame tra la ginnastica e la pallavolo perché si svolgerà nella nostra casa della pallavolo, ma anche un veicolo di promozione della città, uno splendido modo per accendere i fari sulle nostre capacità organizzative e quindi di uno strumento di crescita economica per il territorio - ha concluso l’assessore allo Sport Maurizio Artusa - Ringrazio tutta la squadra che ha contribuito e contribuirà a un grande successo”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!