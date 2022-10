Potevamo forse non pensare anche agli amanti del dolce? Assolutamente no! Se vi riconoscete in questa categoria, un appuntamento imperdibile è 'Cioccolatò' a Torino.

Potevamo forse non pensare anche agli amanti del dolce? Assolutamente no! Se vi riconoscete in questa categoria, un appuntamento imperdibile è Cioccolatò nel capoluogo piemontese, e più precisamente in piazza San Carlo a Torino. Quest’evento, organizzato dal 28 ottobre al 6 novembre, mette al centro la storia, la cultura e la tradizione del cioccolato nelle sue molteplici varianti, per un appuntamento da leccarsi i baffi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!