La 'mostra del bitto'

Non poteva mancare tra gli appuntamenti delle sagre in Lombardia di quest’autunno anche uno a tema formaggio. Per chi ama il bitto, Morbegno è decisamente il posto giusto.

Non poteva mancare tra gli appuntamenti delle sagre in Lombardia di quest’autunno anche uno a tema formaggio. Per chi ama il bitto, Morbegno è decisamente il posto giusto. In questa cittadina, che in autunno ospita alcune tra le più interessanti iniziative enogastronomiche, il 15 e il 16 ottobre si terrà la 115^ edizione della ‘mostra del bitto’. Questa mostra viene organizzata ogni anno con l’intento di rievocare le storiche lavorazioni valtellinesi e le ricette tradizionali. Sarà l’occasione per degustare il formaggio in location suggestive e scoprirne le varianti tramite i mercati organizzati in zona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!