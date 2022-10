La musica classica arriva in periferia a Legnano, per la prima volta, nel pomeriggio di domenica 9 ottobre alle 17 a Mazzafame.

La musica classica arriva in periferia a Legnano, per la prima volta, nel pomeriggio di domenica 9 ottobre alle 17 a Mazzafame. A infrangere quello che sino a oggi ha rappresentato quasi un tabù in città sarà il quartetto d’archi dell’Orchestra da camera Città di Legnano “Haydn”, nel primo dei quattro appuntamenti de 'I Pomeriggi musicali', rassegna di musica classica organizzata dal Comune di Legnano e ospitata dal Centro Pertini. Una scelta non casuale, vista la vocazione, anche musicale, del centro di via dei Salici, come dimostrato dalle iniziative che si sono succedute nei quasi dieci anni di attività di coprogettazione svolta con l’amministrazione comunale e dai corsi che vi si svolgono con regolarità. "Obiettivo dichiarato dell’amministrazione è fare di ogni periferia uno dei tanti centri della nostra Città con servizi e attività che la valorizzino trasformandola in un punto di riferimento per gli abitanti - sottolinea Guido Bragato, assessore alla Cultura - I pomeriggi musicali cominciano dal Centro Pertini, dove la musica è di casa, tanto per i concerti che figurano nel programma degli eventi quanto per l’attività didattica che fa capo alla professoressa Maria Pia Rho e che è stata la nostra referente per questo progetto. Portare concerti di musica classica nel quartiere Mazzafame rappresenta quindi una tappa di questo impegno e un esperimento che, nelle nostre intenzioni, dovrà andare a interessare altre zone periferiche di Legnano". "Questi dieci anni di attività sono stati un crescendo per noi - nota Emilia Calini, responsabile del Centro Pertini - in questo percorso, la musica ha giocato un ruolo fondamentale per farci conoscere e apprezzare, specie per le proposte rivolte a un pubblico giovane. Adesso facciamo un passo ulteriore proponendo nel Centro una musica sicuramente più impegnativa, come è la classica, ma di qualità indiscutibile e che arricchisce l’offerta culturale". Venendo al programma de “I Pomeriggi musicali” l’apertura di domenica 9 ottobre spetterà al quartetto dell’Orchestra “Haydn” che eseguirà due brani di riferimento del repertorio cameristico: il quartetto per archi n.17 in fa maggiore “Serenata” di Haydn e la Serenata n. 13 in sol maggiore “Eine kleine nachtmusik” di Mozart. Il quartetto è composto da Luca Torciani (primo violino), Martina Boschetti (secondo violino), Alessandro Gariboldi (viola) e Francesco Mario Bossoni (violoncello). L’Associazione Orchestra da camera della Città di Legnano Franz Joseph Haydn è nata nel 2001 con lo scopo di promuovere e diffondere il repertorio per orchestra rendendo così possibile la realizzazione di un ambizioso progetto musicale: la costituzione di una realtà stabile che possa attingere alle risorse musicali del territorio e costituisca un polo culturale qualitativamente interessante. Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale di Legnano e al sostegno di alcuni sponsor privati, è stato possibile selezionare giovani strumentisti da affiancare a musicisti di provata esperienza, al fine di unire alle finalità culturali del progetto anche obiettivi didattico-formativi. Gli altri tre appuntamenti in programma sono: domenica 23 ottobre – Concerto voce e piano, Elizaveta Martyrosian, Leonardo Locatelli. Arie di Rossini, Mozart, Donizetti, Puccini, Chopin, Albeniz, Lacalle, De Falla, Rota Morricone; domenica 6 novembre – Andrea Bonfanti, piano. Musiche di Bach, Mozart, Chopin, Liszt; domenica 20 novembre – Concerto saxofono e pianoforte, Federico Marzaroli, Ivan Maliboshka. Musiche di Schuloff, Glazunov, Bozza, Creston. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 17; l’ingresso è libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!