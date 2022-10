Torna 'Sorrisi in rosa', il progetto di prevenzione senologica di Humanitas nato con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce in termini prognostici. Anche la LIUC c’è e garantisce il suo contributo.

Torna 'Sorrisi in rosa', il progetto di prevenzione senologica di Humanitas nato con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce in termini prognostici. Anche la LIUC c’è e garantisce il suo contributo alla 5° edizione dell’iniziativa. Saranno due, infatti, le giornate dedicate alle visite senologiche gratuite per le studentesse LIUC, a cura degli specialisti Humanitas, il dottor Luciano Branchini e il dottor Luigi Armiraglio. Le visite si svolgeranno sabato 15 e martedì 18 ottobre. Il progetto è realizzato con il patrocinio di Rotaract “La Malpensa” e Rotary Club “Castellanza”. In soli due giorni dall’apertura delle iscrizioni, si è registrato un overbooking di prenotazioni da parte delle studentesse, che ha reso necessario ampliare i posti disponibili per dare una risposta di valore coerente con l'attenzione che l’Università dedica alla crescita dei propri studenti. Un buon segno in termini di effettiva integrazione di una cultura della salute all'interno del modello LIUC. Le visite rientrano infatti nelle iniziative che l’Università dedica all’educazione a stili di vita sani, in linea con il ruolo assunto dall’Ateneo rispetto alle azioni di sostenibilità e Terza Missione.

