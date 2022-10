Esordienti secondo anno, Pulcini primo anno e Scuola Calcio - Primi Calci. Splende il sole sulla SSD PolisportEventi Calcio Bareggio che si presenterà ai nastri di partenza dei campionati della Federazione italiana gioco calcio con un buon numero di squadre a difenderne i colori.

Esordienti secondo anno, Pulcini primo anno e Scuola Calcio - Primi Calci. Splende il sole sulla SSD PolisportEventi Calcio Bareggio che si presenterà ai nastri di partenza dei campionati della Federazione italiana gioco calcio con un buon numero di squadre a difenderne i colori. L'uscita appena avvenuta dei 2014 alla prima edizione del torneo Start Cup ha dimostrato che il sodalizio guarda lontano. "Sarà un'occasione - spiega con soddisfazione il sindaco Linda Colombo sensibile anche all'aspetto formativo dello sport - per i giovani atleti bareggesi di fare esperienza e per gli allenatori di trasmettere i loro insegnamenti". Insomma, vi è una Bareggio della sfera di cuoio che vuole contare e mettersi in evidenza. "Faccio i complimenti alla società che ha preso in gestione il centro sportivo di Bareggio - conclude Colombo - e che, nonostante le difficoltà iniziali legate alla pandemia, ha saputo rilanciarlo con competenza ed entusiasmo". Tutto discende dall'incremento di iscrizioni fatto registrare quest'anno dalla società che ha potuto portare alla formazione di più squadre. Da metà ottobre i ragazzi avranno occasione di dimostrare di quale pasta siano fatti.

