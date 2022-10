Magenta apre l'hub vaccinale

In questo momento nell'hub magentino ci si può vaccinare contro il virus Sars Cov 2, dalla prima alla quarta dose e sarà anche disponibile il nuovo tipo di vaccino.

Ha aperto oggi a Magenta la nuova sede di hub vaccinale tra quelle presenti in tutta la Regione. La Giunta comunale nelle scorse settimane ha infatti approvato la convenzione tra il Comune di Magenta e la Cooperativa I.M.L. (Iniziativa Medica Lombarda) per l’utilizzo temporaneo del Salone Polifunzionale ‘Dott. Mario Leone’ di Piazza Mercato. "Vaccinarsi è importante; se stiamo tornando a una certa normalità lo dobbiamo proprio alle vaccinazioni. In questo momento nell'hub magentino ci si può vaccinare contro il virus Sars Cov 2, dalla prima alla quarta dose e sarà anche disponibile il nuovo tipo di vaccino prenotandosi sulla piattaforma di Regione Lombardia che ormai conosciamo e scegliendo la sede di Magenta.

"Stiamo lavorando alla possibilità che l’hub possa essere usato anche come centro per la somministrazione di vaccino antinfluenzale; inoltre, speriamo non sia così, ma nel caso la situazione complessiva dei contagi dovesse peggiorare come successo lo scorso inverno, l’hub potrebbe diventare anche un punto tamponi”, ha spiegato il Sindaco Luca Del Gobbo che ha portato i saluti oggi pomeriggio agli operatori e ai primi utenti.

In base all'andamento delle richieste di vaccinazione, in questo momento l'hub è aperto da questa settimana il martedì pomeriggio e il sabato mattina con la possibilità di ampliare le aperture dal martedì alla domenica. La struttura è dotata di parcheggio e di uno spazio bar per operatori e utenti gestito dal Centro Diurno Anziani.

