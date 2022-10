Al cinemateatroNuovo di Magenta, in via San Martino, venerdì 7 ottobre alle ore 21.00, si terrà lo spettacolo “La Santa Innamorata”, reading teatrale con la drammaturga Lucilla Giagnoni e le musiche originali di Paolo Pizzimenti.

Continuano gli eventi culturali per celebrare il 100° Anniversario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla. Al cinemateatroNuovo di Magenta, in via San Martino, venerdì 7 ottobre alle ore 21.00, si terrà lo spettacolo “La Santa Innamorata”, reading teatrale con la drammaturga Lucilla Giagnoni e le musiche originali di Paolo Pizzimenti. È un testo inedito composto appositamente per la ricorrenza e affidato all’interpretazione di Giagnoni,una straordinaria attrice che col suo talento e la sua arte racconterà la vita di Gianna e la sua santità.

La “santa innamorata” è uno dei titoli attribuiti a Santa Gianna Beretta Molla, innamorata,

perché questa è una delle dimensioni fondamentali della sua esistenza. Innamorata di Pietro, prima fidanzato e poi marito, dei suoi figli, della sua professione di medico, innamorata di Cristo; innamorata della vita in tutti i suoi aspetti, anche se poi alla sua vita ha saputo rinunciare perché la vita della figlia – che ancora doveva nascere – veniva prima.

Uno spettacolo da non perdere perché come spiega il parroco di Magenta don Giuseppe Marinoni: «Come scrivevo su Insieme, per un anniversario straordinario – 100 anni – i regali si sprecano. Ed ecco che, dopo lo Stabat Mater di martedì 4 e prima del Convegno “Sorridere a Dio” di sabato 8 ottobre, diamo la parola agli artisti, lasciamo alla carissima Lucilla Giagnoni, già nota al nostro pubblico, di tratteggiare il ritratto di una donna, Santa, che sa unire inscindibilmente l’amore di Dio e l’amore umano, la fede e l’innamoramento, la grazia e la libera, gioiosa risposta che totalmente si affida». L’evento rientra nel programma ufficiale delle celebrazioni che è stato approntato dalle comunità ecclesiali e civili di Magenta e Mesero, in collaborazione con la Diocesi di Milano. Lucilla Giagnoni frequenta negli Anni Ottanta la Bottega di Vittorio Gassman a Firenze dove, oltre allo stesso Gassman, ha incontrato e lavorato con grandi personaggi come Paolo Giuranna e Jeanne Moreau. Dopo anni di teatro e importanti collaborazioni si dedica alla creazione e produzione dei propri spettacoli. Drammaturga, studiosa, interprete, di molti testi fondanti della cultura e della religiosità italiane. I suoi spettacoli che portano al cuore delle parole sono una esperienza non soltanto culturale ma emotiva, spirituale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti e nel rispetto delle vigenti regole Anti Covid 19

