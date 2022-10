Castanese: il derby è tuo!

Due gol e... battuto il Legnano. Prima Andrea Battistello, poi Dario Braidich e la Castanese conquista così tra le mura 'amiche' dello stadio Annibale Sacchi tre punti importanti appunto contro i Lilla. Una vittoria arrivata dopo una gara disputata con intelligenza e attenzione. Un successo costruito partendo dal collettivo. "Siamo partiti subito forte, tenendo bene il campo nei primi 45 minuti - commenta lo stesso Battistello - Nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, però alla fine ce l'abbiamo fatta a portare a casa il risultato. Come in ogni gara, infatti, cerchiamo sempre di fare la nostra partita e la miglior prestazione. Siamo contenti di questi tre punti e adesso bisognerà continuare a lavorare sodo, perchè il campionato è solo all'inizio e ci attendono ancora tante sfide".

CASTANESE: 2 GOL E BATTUTO IL LEGNANO



