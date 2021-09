Tiro ‘tricolore’

Il castanese Carlo Iannantuono, assieme ad Alessandro Cariati, Enzo Ricciardi e Luisa Pezzotta campioni italiani 2021, appunto, di tiro rapido sportivo calibro 22.

Azzurri, in fondo loro lo sono sempre stati, ma oggi ancor di più. Altroché se lo sono. Azzurri Italia, come non mai, insomma. Già, perché il castanese Carlo Iannantuono, assieme ad Alessandro Cariati, Enzo Ricciardi e Luisa Pezzotta si sono laureati campioni italiani 2021 di tiro rapido sportivo calibro 22. Un traguardo, certamente, importante e che li ripaga dello straordinario lavoro svolto durante tutto l'anno. La finale, insomma, praticamente o quasi perfetta, quella che i quattro iscritti del TSN Legnano hanno fatto, riuscendo a centrare il prestigioso successo. Sul gradino più alto del podio, con la medaglia d'oro al collo, dopo una stagione che li ha visti protagonisti indiscussi, nelle varie competizioni alle quali hanno preso parte. E coronata, dunque, dal primo posto a Bologna, proprio nell'ultimo appuntamento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro