La sfida Moratti-Fontana

"Sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento difficile e ho accettato per responsabilità e amore per la mia regione, con l'impegno parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura". Lo ha dichiarato la vicepresidentessa di Regione Lombardia Letizia Moratti, intervistata su Rai3. "È falso", tuona immediatamente lui.

"Contrariamente a quanto da lei affermato, non ho mai promesso a nessuno un passaggio di testimone al termine del mio mandato", replica l'attuale presidente della Lombardia. "Non sono cariche ereditarie, è una prerogativa dei partiti. Non era né allora né oggi nella mia disponibilità".

Mentre la Lega tiene duro, complice il crollo elettorale delle politiche, Letizia Moratti non sembra non fare passi indietro, forte della sua lista civica e dei sondaggi molto favorevoli. E se ora spuntasse un terzo nome? Di certo la partita per la Regione è ora quanto mai aperta.

