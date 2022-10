A scuola lungo il Naviglio

In queste prime settimane di scuola, una bellissima storia viene da Boffalora sul Ticino, dove gli alunni sono andati a far lezione d'arte lungo il Naviglio.

Basta davvero poco per scoprire quanta bellezza ci circorda... e lo basta ancora meno per chi, così giovane, riesce ancora ad emozionarsi per la semplicità delle cose. In queste prime settimane di scuola, una bellissima storia viene da Boffalora sul Ticino, dove gli alunni sono andati a far lezione d'arte lungo il Naviglio.

La vicenda è stata riportata dal sindaco Sabina Doniselli ed ha avuto tantissimi apprezzamenti da parte di tutta la comunità. "Passeggiando per Boffalora si incontrano i ragazzi della scuola media con i loro professori impegnati in una lezione di arte lungo il Naviglio - ha dichiarato il sindaco - Che bello!"

