San Giorgio sceglie la mobilità dolce

Ama le due ruote. E non si limita a dichiararlo, ma lo esprime tangibilmente. San Giorgio su Legnano figura tra i Comuni premiati per numero di chilometri percorsi dai suoi cittadini con la modalità della mobilità dolce e dei mezzi pubblici nell'ambito degli incontri organizzati per l'iniziativa 'Party in bici'. "Questo - spiega il sindaco Claudio Ruggeri in una nota - è stato possibile grazie all'app wecity che registra gli spostamenti e regala buoni mobilità spendibili nelle attività commerciali legnanesi". E' la prova del fatto che la comunità sangiorgese ha imparato a familiarizzare a dovere con la mobilità alternativa sia come mezzo di diporto sia come strumento per raggiungere i luoghi di studio e lavoro.

