I 'Nasi Rossi' a Sesto Calende

Domenica 2 ottobre i volontari clown dell’associazione 'Un Naso Rosso per Sognare - Vip Verbano ODV', che si occupa di Clownterapia, scenderanno in piazza De Cristoferis a Sesto Calende per celebrare la XVIII Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR). Per la gioia di grandi e piccini, a partire dalle 10 e fino alle 19, i clown dell’associazione, con i loro immancabili nasi rossi ed i loro camici colorati, animeranno la piazza con giochi, balli, palloncini, truccabimbi, tanti sorrisi e abbracci. Alle 17.30 l’appuntamento con l’estrazione della lotteria del Naso Rosso. La Giornata del Naso Rosso nasce nel 2005 ed è promossa e organizzata dalla Federazione Nazionale VIP (Viviamo In Positivo) Italia ODV, coinvolgendo quest’anno più di 50 piazze su tutto il territorio nazionale. La giornata ha lo scopo di fornire informazioni sul vivere in positivo e raccogliere fondi per sostenere i Progetti di ViviamoInPositivo Italia ODV: la formazione costante avanzata e specialistica dei volontari clown, il supporto per le associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano, il finanziamento delle missioni che portano i sorrisi in zone del mondo in via di sviluppo, la sensibilizzazione al Vivere in Positivo attraverso eventi, pubblicazioni e testimonianze. Riconoscere i volontari clown VIP è semplice: indossano il camice con la scritta ViviamoInPositivo sulla schiena, colletto rosso, maniche a righe bianche/gialle e bianche/verdi e sono muniti di tesserino identificativo per la GNR 2022.

L’Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus” nasce nella primavera del 2010 con l’intento di donare un sorriso e un momento di gioia e speranza nel cuore di chi vive uno stato di disagio e sofferenza, nella zona della provincia di Varese. I volontari clown di VIP Verbano svolgono la propria attività di Volontariato presso diverse strutture ospedaliere e RSA della provincia. Oltre a portare sorrisi a chi soffre, i nasi rossi sostengono e collaborano con ADMO (Associazione Donatori del Midollo Osseo), cercando di divulgare il messaggio e sensibilizzando nuovi donatori. Infine, svolgono il “Progetto Scuola” per far conoscere il valore del Vivere In positivo ed il Volontariato anche tra i più piccoli, i grandi di domani.

