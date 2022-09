Addetto al trasporto sanitario semplice: il corso con la Croce Azzurra di Buscate. Lunedì 3 ottobre alle 9.30, allora, l'incontro di presentazione e poi le lezioni.

Addetto al trasporto sanitario semplice: il corso con la Croce Azzurra di Buscate. Lunedì 3 ottobre alle 9.30, allora, l'incontro di presentazione presso la sede di piazza della Filanda e, poi, dal 10 ottobre al 3 novembre (tutti i lunedì e giovedì mattina) sarà la volta delle lezioni. Più nel dettaglio, inoltre, l'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini in età compresa tra i 18 e i 75 anni che abbiano disponibilità in orario diurno per effettuare, appunto, servizi di trasporto di persone che necessitano di accompagnamento da e verso strutture sanitarie e socio sanitarie. Per iscriversi o per maggiori informazioni: formazione [at] croceazzurrabuscate [dot] org oppure numero Whatsapp 347/9277275.

