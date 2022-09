Il Comune di Magnago, in collaborazione con la Pro loco Bienate Magnago, ha organizzato il 2 ottobre l'iniziativa 'Esplora il bosco', pomeriggio dedicato alla scoperta del territorio boschivo in concomitanza con l'evento nazionale di Legambiente 'Puliamo il Mondo'.

Il Comune di Magnago, in collaborazione con la Pro loco Bienate Magnago, ha organizzato il 2 ottobre l'iniziativa 'Esplora il bosco', pomeriggio dedicato alla scoperta del territorio boschivo in concomitanza con l'evento nazionale di Legambiente 'Puliamo il Mondo'. Con partenza, alle 14.30, dal campo sportivo di Magnago, attrezzati per la eventuale raccolta di rifiuti, ci si addentrerà allora nel bosco dove si troveranno il pozzo dell'acqua (verrà spiegato il funzionamento ai bambini presenti) e un esperto di tecniche di sopravvivenza fornirà nozioni di orientamento naturale. Piccola sosta gustosa, quindi, presso l'azienda agricola 'Casa di Alfredo' e poi tutti di ritorno al campo per una piacevole culinaria continuazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!