Migliorie al centro sportivo

Adottata anche da altre realtà, è stata sposata pure da Bareggio. Al centro sportivo di via San Martino risplende da pochi giorni anche un manto in erba sintetica destinato al calcio. La prima partita è andata in scena lo scorso weekend dimostrando la bontà della soluzione che si presenta dal duplice valore funzionale ed estetico. In rappresentanza del Comune è intervenuto l'assessore Mimmo Bonomo. Un altro tassello della collaborazione tra l'Amministrazione comunale bareggese e l'Acd Sedriano, gestore dell'impianto, è stato quindi posto. Era del resto già chiaro dall'intesa dello scorso febbraio, per riprendere le parole dello stesso Bonomo, che il campo sportivo sarebbe andato soggetto a una serie di migliorie in grado di renderlo sempre maggiormente fruibile. "L'intento - spiegava lo stesso Bonomo - è di dare a Bareggio e a tutto il territorio un punto di riferimento ridando vita a questo centro sportivo". Missione compiuta. Per la quale il primo cittadino bareggese ringrazia anche il presidente Francesco Cardamone.

