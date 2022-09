Lo ha fatto per la biblioteca, i servizi del Comune, la gestione dei rifiuti. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, ha deciso ora di promuovere con la sua giunta anche un ulteriore sondaggio.

Lo ha fatto per la biblioteca, i servizi del Comune, la gestione dei rifiuti. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, ha deciso ora di promuovere con la sua giunta anche un ulteriore sondaggio. Questa volta la domanda rivolta ai cittadini da cui attende una risposta di democrazia diretta è: volete i gruppi di cammino? Si, perché, come spiega il Comune nell'adozione dell'iniziativa, "L'assessorato ai servizi sociali intende organizzare i gruppi di cammino per tutti i cittadini dai 55 anni in su in collaborazione con Ats Milano". Tutto ciò nella consapevolezza della valenza salutistica e aggregativa già emersa in diverse realtà dove questi gruppi sono stati introdotti. Il questionario servirà quindi ad accendere i riflettori su quanti siano disponibili, sotto il cielo di Casorezzo, a sposare questi gruppi che sono anche un modo alternativo , e più rilassante, per conoscere il territorio in cui si risiede.

