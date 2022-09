Iniziano tra qualche settimana i 'Giovedì culturali' a cura di Laura Agnoletto Baj, organizzati dal Comune di San Giorgio su Legnano in collaborazione con la ProLoco San Giorgio su Legnano.

Iniziano tra qualche settimana i 'Giovedì culturali' a cura di Laura Agnoletto Baj, organizzati dal Comune di San Giorgio su Legnano in collaborazione con la ProLoco San Giorgio su Legnano. I giovedì culturali si terranno in aula consiliare Giacomo Bassi a San Giorgio su Legnano alle 21 e accoglieranno 5 serate dal tema comune 'Il design come cartina tornasole della nostra società'. Ogni primo giovedì del mese, a partire da ottobre e fino a febbraio 2023 seguiranno cinque date che avranno un filo conduttore: 6 ottobre 'Dalla draisina alla bicicletta: le cose che non sappiamo di non

sapere', 3 novembre 'Dal cazzotto al Bacio: storia del primo progetto di food

design', 1 dicembre 2022 'Campari Soda, il cono rosso futurista', 12 gennaio 'Design usa e getta: una trappola da cui scappare' e 2 febbraio 'Lo sci: da più antico mezzo di trasporto a sport eroico a luna park della montagna'. C’è un filo conduttore tra la bicicletta, il bacio Perugina, il Campari Soda, gli sci e il design usa e getta? Sì, e questo filo è ben visibile. Attraverso l’analisi di questi “oggetti”, Laura Agnoletto Baj racconterà una parte di storia e di cultura della nostra società. “Gli oggetti non sono solo loro stessi ma cristallizzazioni di sogni, di immagini e immaginari e sono memoria e progetto” (cit. Eleonora Fiorani dal libro 'Design Anonimo in Italia' di Alberto Bassi).

Arte, design, letteratura, artigianato, femminismo, sostenibilità, nutrimento, discriminazioni: gli oggetti ci raccontano chi siamo, chi siamo stati e cosa saremo.

Per Laura Agnoletto, una lunga esperienza come designer curator a Milano, è importante che eventi culturali non siano pensati solo per le grandi città; così, dopo un’esperienza di docenza di antropologia culturale allo IED di Como, ora ha proposto questi incontri al comune di San Giorgio su Legnano proprio per diffondere la cultura del design anche in luoghi che magari hanno un legame meno stretto di Milano su questi temi; ma, come descritto prima, il design parla di noi e della nostra cultura e quindi è un tema che riguarda tutti.

