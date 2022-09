"Una caduta di stile"

"In campagna elettorale, si sa, ognuno fa il suo gioco. Decidere di scendere direttamente in campo mettendoci la faccia o il nome è sicuramente sinonimo di coraggio, ma se in campo ci arrivi scivolando maldestramente...".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "In campagna elettorale, si sa, ognuno fa il suo gioco. Decidere di scendere direttamente in campo mettendoci la faccia o il nome è sicuramente sinonimo di coraggio, ma se in campo ci arrivi scivolando maldestramente... non è proprio la stessa cosa. Certi atti valorosi, o li sai fare o sarebbe meglio lasciare perdere. Perché nessuno meglio della Sinistra Italiana dovrebbe saperlo: è sempre lo stile che fa la differenza. Signor sindaco, i toni gentili e accorati della sua lettera ai castanesi con cui invita a votare i "buoni per non far vincere i cattivi della storia", allora, non bastano ad imbellettare un gesto che resta di dubbio gusto. Sia chiaro: che etica politica sia un ossimoro, non è certo lei il primo a ricordarcelo. Ma da chi fino ad oggi sbanderiava rigore morale e correttezza, questa caduta di stile proprio non ce la si aspettava. Caro sindaco, lei non è un cittadino qualunque bensì appunto il primo cittadino di Castano Primo e la sua carica istituzionale dovrebbe seguirla sempre e ovunque. Questa lettera inviata casa per casa non le fa per niente onore. E' una questione di stile, appunto". (Castano di Centrodestra)

