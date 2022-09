Alessandro: giovane Robin Hood sul podio

Giovani Robin Hood crescono e... vincono. Il castanese Alessandro, atleta degli Arcieri della Rocca, secondo ai Campionati Italiani di tiro con l'arco.

Quando si dice “campioni crescono”, ma in questo caso anche “giovani Robin Hood”. E Alessandro è proprio uno di questi. Sì, perché l’atleta degli ‘Arcieri della Rocca’ di Castano, proprio nei giorni scorsi, ha conquistato nientemeno che la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di tiro con l’arco. “Una bellissima emozione e un’esperienza fantastica - racconta - All’inizio ho fatto fatica a realizzare che ero arrivato secondo in una competizione tanto importante; poi, salire sul podio è stata una gioia immensa”. Lui certo giovanissimo, però in attività già da diversi anni. “Ho cominciato a 6 anni, durante un normale open day, appassionandomi subito a questa disciplina”. Da lì, allora, il percorso che l’ha portato, appunto, fino agli Italiani. “Quando vado a tirare sono molto felice e spensierato - spiega - Uno sport che coinvolge e che richiede, allo stesso tempo, concentrazione e allenamento continuo. Le sensazioni che si provano sono davvero uniche e particolari”. (Foto di Gianni Mazzenga)

ALESSANDRO, MEDAGLIA D'ARGENTO AGLI ITALIANI



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!