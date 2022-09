Arriva ottobre e a Buscate si rinnova l’appuntamento con la tradizionale 'Festa dul Sasen', che finalmente dopo molti anni torna alla sua formula originale con tante iniziative.

Arriva ottobre e a Buscate si rinnova l’appuntamento con la tradizionale 'Festa dul Sasen', che finalmente dopo molti anni torna alla sua formula originale con tante iniziative. A partire dal mattino di domenica 2 ottobre, per le vie del paese, si terrà il classico mercatino degli hobbysti, alle 11 in chiesa parrocchiale si celebreranno gli anniversari di matrimonio, a seguire per pranzo i commercianti delizieranno i passanti con specialità d’asporto. Nel pomeriggio, giochi per tutti i bambini e alle 16 la visita guidata alla chiesetta della Madonna della Neve, dove poi la sera si terrà il santo rosario alle 20.30.

