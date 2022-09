Safety stand della Polizia locale

Boom di presenze al Safety stand che gli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio hanno allestito sabato e domenica in piazza Santa Maria nell'ambito della Settimana della Mobilità sostenibile.

Boom di presenze al Safety stand che gli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio hanno allestito sabato e domenica in piazza Santa Maria nell'ambito della Settimana della Mobilità sostenibile. Tanti i bambini, e non solo, in coda per una foto in sella alla moto del Nucleo motociclisti o a bordo della nuova auto con la cellula di sicurezza. I più curiosi hanno, inoltre, potuto informarsi su alcune dotazioni del Comando, come giubbotti antiproiettile, etilometro, drug test o vedere come si effettua un rilievo per un incidente, come funziona l'autovelox e tante altre attività. Numerosissimi anche i bambini che hanno conseguito la baby patente dopo aver provato un percorso alla guida di baby auto e moto elettriche e biciclette.

