Isabella Rauti a Castano

La candidata di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, domenica mattina al gazebo del circolo locale FdI in piazza Mazzini a Castano.

In giro nel nostro territorio per incontrare i cittadini, le realtà produttive e commerciali e confrontarsi sulle ormai imminenti elezioni politiche del 25 settembre. E l'altro giorno Isabella Rauti (candidata al Senato di Fratelli d'Italia) ha fatto tappa anche a Castano, in occasione del gazebo organizzato in piazza Mazzini dal circolo locale appunto di FdI. L'occasione per analizzare assieme al gruppo l'attuale situazione e guardare a ciò che sarà domenica prossima, quando gli elettori saranno chiamati alle urne. Un momento di riflessione e un'ulteriore opportunità di fermarsi con la popolazione, per mostrare alcune dei punti del programma. Durante la mattinata, inoltre, sul posto ecco che è arrivato anche FdI Motor Bike Club (tour in moto che ha toccato diverse città e paesi attorno a noi).

