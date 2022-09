'Economia circolare e rifiuti. Quali risvolti tecnici, ambientali e sanitari?': se ne parlerà venerdì 23 settembre, alle 21, in sala Lambruschini a Magnago.

'Economia circolare e rifiuti. Quali risvolti tecnici, ambientali e sanitari?': se ne parlerà venerdì 23 settembre, alle 21, in sala Lambruschini a Magnago, durante un incontro organizzato dal Comune, in occasione dell'iniziativa 'Puliamo il Mondo' di Legambiente in programma domenica 2 ottobre, dalle 14.30, con partenza dal campo sportivo di via Montale. Tra i relatori, Enzo Favoino (ricercatori e coordinatore scientifico, zero waste europe) e il dottor Paolo Crosignani (medico del comitato scientifico di Legambiente, ex direttore dell'Unità Epidemiologica Ambientale dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano).

