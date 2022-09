Torna finalmente la 'Festa d’Autunno' a Turbigo, dopo due anni di stop forzato per la pandemia e le restrizioni normative.

Torna finalmente la 'Festa d’Autunno' a Turbigo, dopo due anni di stop forzato per la pandemia e le restrizioni normative. L’assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura, Manila Leoni, invita la cittadinanza alla 15^ edizione della 'Festa d’Autunno' prevista per domenica 25 settembre presso il Parco di Villa De Cristoforis-Gray a Turbigo. Il momento più emozionante sarà alle ore 14.30 quando alla presenza del Sindaco Fabrizio Allevi, saranno omaggiati i cittadini longevi della nostra comunità accompagnati dalle loro famiglie: novantenni, novantacinquenni e centenari. Un grande traguardo da festeggiare insieme. Come da tradizione seguirà il laboratorio creativo, quest’anno condotto dagli amici di Teatro Pane e Mate, che insegneranno ai bambini e alle loro famiglie a costruire con materiali di riciclo e paglia, tanti piccoli spaventapasseri da mettere nei giardini e dei balconi delle proprie case. Oggi è raro vedere nei nostri campi questi simpatici fantocci. Ecco perché questo momento ludico e creativo sarà ancora più significativo: perché ricorderà gli antichi guardiani nella storia della campagna lombarda, così cara al nostro territorio e alle nostre genti. Probabilmente l’origine dello Spaventapasseri nacque dal posizionamento di una croce, posta nei campi coltivati come segno propiziatorio: la credenza contadina la riteneva utile per tenere lontani gli spiriti maligni, favorendo l’aiuto e la protezione divina sul raccolto. La croce nel tempo venne rivestita di paglia, tessuti, abiti vecchi, cappelli e sciarpe, assumendo sempre più l’aspetto di un guardiano del campo. La giornata proseguirà con una golosa merenda per i bimbi e con l’inaugurazione alle ore 17.30 presso la sala vetrate della mostra “CAA. Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Leggere tutti!” In occasione della mostra saranno disponibili diversi libri in simboli e inbook e i libri della “Biblioteca oltre ogni limite” scaffale tematico che raccoglie tutti quei documenti, principalmente rivolti a bambini (ma non solo), che contribuiscono a rendere maggiormente accessibile la lettura, perché leggere è un diritto di tutti. Queste iniziative abbracciano in pieno i valori e i progetti di azioni collettive per la valorizzazione del paesaggio, la memoria rurale e la biodiversità e l’inclusione sociale promossi in occasione della giornata Città Slow Sunday. L’autunno ormai è arrivato e tanto vale festeggiarlo insieme con la simpatia e la convivialità che contraddistingue i volontari del Centro Ricreativo De Cristoforis Gray : cena alle ore 20.00 con polenta brasato, funghi e gorgonzola, dolce della, acqua, caffè, (per gli adulti a 18 euro); polenta, bruscitt, dolce, bibita (per i bimbi a 15 euro). INFO E PRENOTAZIONI - Per il laboratorio bimbi: Biblioteca Civica Turbigo biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it, 0331/891175. Per la cena: prenotazione con quota di partecipazione entro il 22 settembre 2022, presso Centro Ricreativo De Cristoforis Gray 0331/871660.

