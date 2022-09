Riparte il piedibus

Il Piedibus era stato riattivato a Legnano dopo un lavoro di progettazione partecipata che ha individuato una rete di percorsi sicuri casa-scuola e che ha coinvolto le nove scuole primarie della Città.

Sono aperte sino al 23 settembre le iscrizioni al Piedibus, il progetto di mobilità casa-scuola avviato in forma sperimentale nell’ultimo mese dello scorso anno scolastico e che, con l’inizio delle lezioni, entrerà a regime nelle prossime settimane. Il Piedibus era stato riattivato a Legnano dopo un lavoro di progettazione partecipata che ha individuato una rete di percorsi sicuri casa-scuola e che ha coinvolto le nove scuole primarie della Città e le famiglie durante diversi incontri promossi dall’Amministrazione comunale e gestiti dalle società incaricate della sperimentazione, Poliste Srl ed Elaborazioni Srl. Per ogni scuola primaria si è provveduto alla formazione di un docente dell’istituto che svolgerà la funzione di mobility manager.

Per aderire al Piedibus è stato predisposto un form da compilare con tre opzioni: semplici utenti, ossia le alunne e gli alunni; familiare accompagnatore; accompagnatore volontario, ossia un adulto senza legami con gli alunni iscritti. Tutte le nove scuole primarie statali hanno aderito al Piedibus; le linee che potranno essere attivate in base alle iscrizioni sono 25.

Nella sperimentazione tenutasi fra maggio e giugno gli alunni che avevano aderito erano stati 130, 40 gli accompagnatori e sei le linee attivate.

«Ci eravamo impegnati ad avviare il Piedibus subito dopo l’inizio delle lezioni e così stiamo facendo, per mettere alunni e famiglie nella condizione di avere una possibilità di scelta in più nello spostamento casa-scuola, quella di andare a piedi con amici e compagni, lungo percorsi sicuri e con l’accompagnamento degli adulti -sottolinea l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. Ci auguriamo che, dopo una sperimentazione molto soddisfacente la scorsa primavera, il Piedibus possa incontrare numerose adesioni e che lungo le strade di Legnano, al mattino, si possano vedere tanti bambini e bambine andare a scuola insieme passeggiando e cogliendo anche l’occasione di fare nuove amicizie e un po’ di sano movimento prima delle ore da trascorrere sui banchi».

Il Piedibus sarà uno degli argomenti che saranno trattati a “Party in bici”, la quattro giorni sulla mobilità attiva, dal 23 al 26 settembre al Castello, all’interno di uno specifico workshop sulla mobilità scolastica in programma sabato 24 alle 17.

