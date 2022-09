Piano Diritto allo Studio

Dall'educazione alla cittadinanza all'inglese, dall'educazione alla lettura al rispetto per l'ambiente. E' ampio il novero delle iniziative messe in pista dal Comune di Nerviano a beneficio della sua popolazione studentesca nel Piano per il diritto allo studio che ha incassato l'approvazione del consiglio comunale dell'altra sera.

Dall'educazione alla cittadinanza all'inglese, dall'educazione alla lettura al rispetto per l'ambiente. E' ampio il novero delle iniziative messe in pista dal Comune di Nerviano a beneficio della sua popolazione studentesca nel Piano per il diritto allo studio che ha incassato l'approvazione del consiglio comunale dell'altra sera. La descrizione cammina sulle parole dell'assessore alla pubblica istruzione Laura Giuseppina Alfieri: "Su suggerimento della consigliera Alba Airaghi (ex assessore nella precedente giunta del sindaco Massimo Cozzi, ndr) - ha spiegato - abbiamo introdotto il corso di inglese destinato ai più piccoli, questo sulla scorta del fatto che molti studi sostengono i vantaggi di imparare fin da piccoli una lingua". Secondo aspetto, l'educazione alla cittadinanza. Da non intendersi semplicemente come consiglio comunale dei ragazzi peraltro confermatissimo ma, ha aggiunto, "Come insieme di iniziative per favorire la partecipazione dei giovani alla vita del comune in modo solidale e sensibile". Il progetto coinvolgerà le classi quarte e quinte della primaria e prime, seconde e terze della secondaria. Altri progetti qualificanti sono quelli concernenti lo sport e degli orti didattici, questi ultimi rivolti alle scuole di Garbatola "Per consentire loro un'esperienza di educazione ecologica e di rispetto della natura". Le proposte del comune al mondo scolastico cittadino non si arrestano però a questo punto. Comprendono infatti, tra le altre, l'iniziativa 'Nerviano junior 2023' "Per mettere gli studenti a conoscenza dei progetti di prevenzione e sicurezza in collaborazione con la Protezione Civile", lo sportello psicopedagogico a sostegno dei ragazzi bisognosi di una consulenza, il cammino sui luoghi della Resistenza a fondo Toce in collaborazione con l'Anpi e otto incontri in collaborazione con la biblioteca incentrati sull'educazione alla lettura. Proposte che mirano a coinvolgere ogni ambito del processo di crescita del ragazzo irrobustendone via via la responsabilità verso la società di cui fa parte.

