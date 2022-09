Via Gerli: 'Casa delle Associazioni'

Un tempo fu sede del municipio e della biblioteca. Più che uno spazio, uno spaccato della storia di San Giorgio su Legnano. Poi, per anni, è piombata in uno stato di trascuratezza e a nulla approdarono i vari progetti messi in pista nel corso degli anni. Adesso, per l'area di via Gerli, arriva finalmente il punto di svolta. La sua seconda vita. Diventerà infatti la 'Casa delle associazioni'.

Un tempo fu sede del municipio e della biblioteca. Più che uno spazio, uno spaccato della storia di San Giorgio su Legnano. Poi, per anni, è piombata in uno stato di trascuratezza e a nulla approdarono i vari progetti messi in pista nel corso degli anni. Adesso, per l'area di via Gerli, arriva finalmente il punto di svolta. La sua seconda vita. Diventerà infatti la 'Casa delle associazioni'. "Dopo una lunga attesa - spiega il Comune in una nota - e grazie ai fondi del Pnrr, arriva finalmente l'occasione per ridare nuova vita a quest'edificio mettendolo a disposizione della comunità". Un momento forte che l'amministrazione di piazza Quattro Novembre intende condividere con la cittadinanza in un'assemblea pubblica in programma giovedì 22 settembre alle 21 nella sala consiliare 'Giacomo Bassi'. "La finalità dell'assemblea - spiega il sindaco Claudio Ruggeri - è di raccogliere dall'esperienza e sensibilità dei cittadini anche suggerimenti per un suo impiego e una sua gestione futura, si tratta di un confronto aperto dove migliorare quest'importante opportunità che la nostra comunità ha colto attraverso i fondi del Pnrr".

