Liceo artigianale-imprenditoriale del design

Nasce a Como il primo liceo artistico in Italia artigianale-imprenditoriale del design, un nuovo percorso sperimentale approvato dal Ministero dell’Istruzione che garantirà ai ragazzi una solida preparazione liceale, potenziando però gli aspetti legati alla imprenditorialità che è una parte di rilevanza significativa in Lombardia. L’obiettivo è quello di portare gli studenti a costruire le basi per una propria start-up d’impresa e saperla lanciare sul mercato.

