Domenica 9 ottobre, in piazza Mercato a Magenta, si potrà vivere da vicino la finale di Campionato Italiano Motoraid. Tutta da scoprire questa disciplina di “regolarità cronometrica”, praticata con qualsiasi tipo di moto o scooter, sia d’epoca, sia moderna. L’evento è adatto a tutti, infatti il Motoclub Magenta ha previsto la Classe Turistica (CT). Con qualsiasi mezzo a due o tre ruote, si potranno seguire gli esperti piloti, lungo i 70 chilometri tracciati all’interno del Parco del Ticino. Fin dalle 8, allora, ecco esemplari di moto storiche, dal faro tondo e dalle cromature d’epoca, oppure le più imponenti turistiche moderne, tutte attrezzate per la sfida. Nel paddock, inoltre, si potrà andare alla scoperta di come i concorrenti utilizzano le più fantasiose tecnologie per addomesticare il tempo e minimizzare le penalità, mentre in gara spazio alle tecniche con le quali scooteristi e motociclisti si contenderanno il titolo nazionale. E, poi, anche pranzo, maglietta e foto in sella alla vostra moto, inclusi, fino alla premiazione del campione d’Italia. Iscrizione anche sul posto. Programma, prezzi e altre

informazioni, al link https://motoraidlombardia.wixsite.com/2022/infoitaliano2022.

